شكرا لقرائتكم خبر عن دبي توقع عائلة شوماخر في حب الخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تذكرت جينا ماريا شوماخر، (22 عاماً)، ابنة نجم الفورمولا 1، الألماني مايكل شوماخر، والدها بزي الفيراري، وهي ترتدي ذات الزي على صهوة جواد، وقالت جينا التي تفضل ركوب الخيل على السيارات: «عندما تقود سيارة تتركها في المرآب بعد استخدامها، لكن الجواد يحتاج إلى رعاية واهتمام يومياً. الرياضة ساعدتني على تحمل غيبوبة والدي».

وكان شوماخر تعرض في 2013 لحادث خطير أثناء التزلج، تركه بإصابات خطيرة في رأسه، وجينا مثل والدتها كورينا تحب الفروسية، ووجدت فيها ملاذاً أثناء الأزمات، فيما سارميك (20 عاماً) على خطى والده. وتملك كورينا مزرعتين، واحدة في سويسرا أهداها لها شوماخر في الذكرى العاشرة لزواجهما في 2005 وثانية في تكساس، وتنظم الأم وابنتها سباقات خيول فيها، وتقول: «حلمت بامتلاك جواد في سن ال 30، طار بي مايكل لدبي لمشاهدة جواد عربي. عندما كنت هناك أحببت حصاناً اسمه تايسون يستخدم في السباقات الغربية». تملك كورينا اليوم 40 جواداً، وتشعر بالفخر لنجاح ابنتها في الفروسية.

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