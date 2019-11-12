شكرا لقرائتكم خبر عن لاكازيت يدافع عن مدرب أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، آملاً بتغير وضع فريقه أرسنال الإنجليزي بعد عطلة المباريات الدولية.

وازداد الضغط على إيمري بخسارة أرسنال أمام ليستر سيتي صفر-2 السبت الفائت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، مكتفياً بفوز وحيد في المراحل الست الأخيرة، ما جعله يتراجع للمركز السادس.

وأضاف: «أتمنى أن نعود بطريقة جيدة، نريد أن نكون بين الأربعة الأوائل بالطبع، ستكون الأمور صعبة لكن كل شيء ممكن في كرة القدم».

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