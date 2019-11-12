شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام من تأهل المنتخب الاولمبي للدور قبل النهائى لأمم أفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، بالعديد من المكاسب، وحقق نجومه أكثر رقم مهم عقب الفوز على غانا (3 – 2) أمس الإثنين على ملعب القاهرة الدولى فى الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التى انطلقت فى ضيافة "أرض الكنانة" مساء الجمعة الماضى وتستمر حتى الثانى العشرين من نوفمبر الجاري.

وفيما يلى استعراض لأبرز هذه الأرقام والمكاسب:

- بات منتخب مصر أول المتأهلين للمربع الذهبى للبطولة بحصده العلامة الكاملة من لقاءى مالى وغانا وقطع أكثر من نصف المشوار نحو التأهل لنهائيات مسابقة كرة القدم فى دورة طوكيو 2020.

- لأول مرة فى تاريخه بالبطولة ينجح منتخب مصر الأولمبي فى تحقيق انتصارين متتاليين، ولأول مرة أيضاً يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف فى مباراة واحدة.

- تربع المهاجم الواعد مصطفى محمد مهاجم فى صدارة هدافى البطولة مناصفة مع الكاميرونى فرانك إيفينا، وتساوى مع الثنائى رمضان صبحى وأحمد شرويدة فى صدارة هدافى مصر طوال تاريخها فى البطولة برصيد هدفين.

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- هدف رمضان صبحى أمس كان الثانى له فى البطولة بعد أن سبق له التسجيل أمام نيجيريا فى السنغال 2015 وتعادلت مصر (2 – 2)، أما زميله أحمد ياسر ريان الذى تلقى منه الركنية وأودعها شباك الحارس كوامى باه فقد أصبح أول بديل ينجح فى التسجيل خلال هذه النسخة.

- 6 أهداف فى لقاءى الجولة الثانية بالمجموعة الأولى أعادت للبطولة بريقها الهجومى بزيادة هدفين عما تم تسجيله فى 4 مباريات بالجولة الأولى فى المجموعتين.

- حقق منتخب مصر فوزه الخامس طوال تاريخه فى هذه البطولة فى عشر مباريات فى النهائيات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر.

- رفع منتخب مصر عدد أهدافه فى النسخ الثلاثة إلى 14 هدفا مقابل 10 تلقتها شباكه.

- بات منتخب غانا ثانى منتخب يسجل هدفين فى شباك منتخب مصر فى النسخ الثلاثة بعد منتخب نيجيريا الذى زار شباك مسعد عوض مرتين من علامة الجزاء فى النسخة السنغالية 2015.

- حصل رمضان صبحى على جائزة أفضل لاعب فى لقاء غانا بعد أن فاز بها مصطفى محمد أمام مالى.