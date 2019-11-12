شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع بعبد الحفيظ فى مران الاهلي بالتتش.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، جلسة تنسيقية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران الذى أقيم عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، من أجل تنسيق عدة أمور خاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة منها خوض مباراة ودية يُجهّز الجهاز الفنى من خلالها اللاعبين للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

واستقر فايلر على إقامة تدريبات الأهلى على فترة واحدة يوميا فى الرابعة عصرا خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، التى بدأت أمس بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.

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وناقش فايلر مع عبد الحفيظ الترتيب للارتباطات المقبلة للأهلى محليا وأفريقيا، وكذلك الترتيب لرحلة تونس لمواجهة النجم الساحلى وغيرها من الأمور المتعلقة بالفريق وموقف المصابين .

وحدد الجهاز الفنى بشكل مبدئى الأسبوع المقبل موعدا لخوض تجربة ودية، على أن يتحدد طرفها فى وقت لاحق، وكان الأهلى قد بدأ أمس الاثنين المرحلة الثانية من الإعداد تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، تحضيرا لمرحلة ما بعد فترة التوقف التى يخوض خلالها الأهلى مواجهات الدورى العام ومباراة النجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الجارى فى تونس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.