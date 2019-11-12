شكرا لقرائتكم خبر عن إف سى مصر يواجه أسوان وحدائق أكتوبر وديا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق إف سى مصر مباراة ودية يوم الاثنين المقبل أمام فريق أسوان فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف بسبب انشغال المنتخب الأولمبي بالمشاركة في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عاما ، والمنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2020.

كما يخوض فريق اف سي مصر وديتين اليوم وغدا أمام كل من الجونة والإنتاج الحربي على التوالي، فيما يختتم الفريق مبارياته الودية امام فريق حدائق أكتوبر حد فرق القسم الثالث قبل استئناف الدوري.