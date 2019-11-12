شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم الحمام برباعية ويعتلى صدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق فاركو فى الفوز على الحمام بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ليحتل صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط بينما تجمد رصيد الحمام عند 4 نقاط. وأسفرت باقى مباريات المجموعة عن فوز دكرنس على غزل المحلة بهدفين مقابل لا شىء ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 9 نقاط ويرتقى للمركز الثانى، بينما تجمد رصيد المحلة عند 7 نقاط، فى الوقت الذى تعادل فيه المنصورة وبلدية المحلة إيجابيا بهدف لمثله. Advertisements وجاءت باقى النتائج على النحو التالى: أبوقير للأسمدة وبيلا 1-1 دمنهور ومالية كفر الزيات 1-1 الرجاء والأوليمبى 0-0

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