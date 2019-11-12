شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: رمضان صبحى وصلاح محسن ومصطفى محمد كلمة السر فى الوصول لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى جمال عبد الحميد، نجم منتخب مصر السابق، أن ثلاثى المنتخب الأولمبى رمضان صبحى ومصطفى محمد لديهم إمكانيات مؤثرة لتحقيق حلم الوصول إلى طوكيو 2020.

وأشار عبد الحميد فى تصريح إلى الخليج 365 أن الثلاثى يتألقون فى الدورى المصرى بقوة، مشيرا إلى أنهم نجوم مصر القادمين.

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وقال عبد الحميد إن ضربة البداية فى أى بطولة لم تظهر مثل ما يتمنى الجمهور، فى ظل عدم دخول اللاعبين فى الفورمة ولكن سرعان ما يتم تدارك الأمر ويظهر المستوى الحقيقى للاعبين فى المباريات المقبلة.

وفاز منتخب مصر الأولمبي مساء أمس الإثنين على غانا بنتيجة 3 / 2 فى ثان جولات البطولة، ليضمن التأهل إلى نصف النهائى، بعدما فاز على منتخب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد، فى مواجهة افتتاح البطولة يوم الجمعة الماضى.

ويدرس شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إجراء بعض التعديلات فى مباراة الكاميرون المقبلة فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأمم أفريقيا، عقب تحديد الحالة البدنية لكل لاعب بالفريق ممن شاركوا فى مباراتى مالي وغانا، خوفا من تعرضهم للإجهاد أو الإصابات الطويلة التى قد تبعدهم عن البطولة.