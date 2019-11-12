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الزمالك يواجه الأميرية وحرس الحدود وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو على مواجهة فريق الأميرية وديا الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيله بمقر النادى.

فى الوقت نفسه يلتقى الفريق مع نظيره حرس الحدود يوم الاثنين المقبل على ملعب النادى.

ويواصل الفريق استعداداته خلال فترة توقف الدورى حاليا استعدادا لمواجهة إنبى بالدورى ومازيمبى بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وكان الزمالك قد خسر أمام وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت أمس الأثنين  فى اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وإسلام جابر ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عنتر ومحمد حسن وكريم بامبو ومحمد اوناجم  ويوسف اوباما واشرف بن شرقى و عمر السعيد.

 

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