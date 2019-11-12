شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تجهيز سرادق عزاء "علاء على" فى عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أسرة الراحل علاء على نجم الزمالك السابق، فى تجهيز سرادق العزاء، لاستقبال المعزيين بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء.

ويقام عزاء علاء على أمام منزل أسرته في عين شمس الغربية شارع عثمان ابن عفان بجوار محطة مترو عين شمس ومدرسة عمر مكرم ومحمد كريم غرب السكة.

علاء على بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول، انتقل علاء على من الزمالك على تليفونات بنى سويف موسم 2012 ، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.

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شارك علاء على فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.