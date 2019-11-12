شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يحدد طريقة علاج حمدى فتحى.. محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أُجريت منذ قليل بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بمدينة السادس من اكتوبر بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي والسيدة فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم عن وقوع المصري في المجموعة “A” بصحبة أندية نواذيبو الموريتاني ، واينوجو رينجرز النيجيري ، وبيراميدز المصرى.

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