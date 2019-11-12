شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر أسوان فى زهراء مدينة نصر استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الثلاثاء، معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، والذى تستضيفه زهراء مدينة نصر استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تعود من جديد بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية للشباب والتى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى.

ويتخلل المعسكر عدة مباريات ودية لتجهيز الفريق الأسوانى لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة المؤجلة من عمر الجولة الرابعة فى المسابقة المحلية، حيث يواجه أسوان فريق مصر المقاصة يوم 14 نوفمبر، الجونة يوم 16، الزمالك يوم 17، ويختتم تماسيح النيل معسكر القاهرة بمواجهة إف سى مصر يوم 18 من نفس الشهر.

وأكد محمود سماكة إدارى فريق أسوان، أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.