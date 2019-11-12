اخبار الرياضه

شوقى غريب يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن مباراة الكاميرون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن مباراة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشر والنصف ظهر غد الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، للحديث عن مباراة الكاميرون المقرر لها بعد غد الخميس بالجولة الختامية للدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ومن المقرر أن يرافق شوقى غريب فى المؤتمر أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبى.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب استمرار برنامج معسكر المنتخب دون أى تعديل، حيث الإفطار فى الحادية عشر صباحا ثم مرحلة الاستشفاء لجميع اللاعبين والمران فى الثامنة مساء باستاد بترو سبورت.

Advertisements

وأغلق الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى صفحة لقاء غانا التى حسمها المنتخب لصالحه 3-2، وأصبح التركيز على مواجهة الكاميرون.

وقال المدير الفنى للمنتخب الأولمبى: أن الجهاز الفنى واللاعبين أغلقوا صفحة غانا والتركيز الآن على مواجهة الكاميرون من أجل صدارة المجموعة واستمرار اللعب باستاد القاهرة فى مباراة قبل النهائى.

وأضاف أننا تأهلنا فقط ولم نحقق هدفنا الرئيسى وهو التأهل لأولمبياد طوكيو، وبالتالى فإن الجميع فى حالة تركيز كامل.

وتابع جميع اللاعبين بحالة طيبة، ولن يغيب عن لقاء الكاميرون سوى عمار حمدى للحصول على الإنذار الثانى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقى غريب يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن مباراة الكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا