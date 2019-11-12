شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن مباراة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشر والنصف ظهر غد الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، للحديث عن مباراة الكاميرون المقرر لها بعد غد الخميس بالجولة الختامية للدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ومن المقرر أن يرافق شوقى غريب فى المؤتمر أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبى.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب استمرار برنامج معسكر المنتخب دون أى تعديل، حيث الإفطار فى الحادية عشر صباحا ثم مرحلة الاستشفاء لجميع اللاعبين والمران فى الثامنة مساء باستاد بترو سبورت.

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وأغلق الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى صفحة لقاء غانا التى حسمها المنتخب لصالحه 3-2، وأصبح التركيز على مواجهة الكاميرون.

وقال المدير الفنى للمنتخب الأولمبى: أن الجهاز الفنى واللاعبين أغلقوا صفحة غانا والتركيز الآن على مواجهة الكاميرون من أجل صدارة المجموعة واستمرار اللعب باستاد القاهرة فى مباراة قبل النهائى.

وأضاف أننا تأهلنا فقط ولم نحقق هدفنا الرئيسى وهو التأهل لأولمبياد طوكيو، وبالتالى فإن الجميع فى حالة تركيز كامل.

وتابع جميع اللاعبين بحالة طيبة، ولن يغيب عن لقاء الكاميرون سوى عمار حمدى للحصول على الإنذار الثانى.