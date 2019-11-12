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صور.. الاتحاد يفوز على الهلال بهدفى "الديب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قيادة مدربه طلعت يوسف الفوز على الهلال المطروحى فى الودية التى انتهت، منذ قليل، على ملاعب النادى بسموحة بهدفين مقابل لا شىء أحرزهم كريم الديب.

ووصف طلعت يوسف الودية بالمفيدة، حيث دفع بعدد من البدلاء للاطمئنان عليهم.

ويخوض الفريق الودية الثانية أمام المصرى بالسلوم على ملعب النادى، حيث سيتم الدفع بالأساسين خلال اللقاء.

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ويسعى طلعت يوسف لحسم قائمه الفريق المسافرة إلى لإقامة معسكر هناك قبل لقاء المحرق البحرينى المقرر له 26 نوفمبر الجارى فى إياب دور الـ 16 بالبطولة العربية.

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