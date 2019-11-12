سيميوني لن يقود اتلتيكو مدريد امام برشلونة 

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

سميوني

ذكرت صحيفة "سبورت " الاسبانية ان الارجنتيني ديجو سميوني مدرب فريق اتلتيكو مدريد لن يكون متواجد علي مقاعد البدلاء امام برشلونة في السوبر الاسباني بالسعودية .

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واضافت الصحيفة ان "ديجو سميوني" معاقب بسبب دفعه لحكم اللقاء في مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد في نهائي كأس السوبر ٢٠١٤ .

وجاءت قرعة بطولة السوبر الاسباني بمواجهة حامل اللقب برشلونة والاكثر تتويجا بالبطولة ضد اتلتيكو مدريد في نصف النهائي ، وريال مدريد ضد فالنسيا ، والفائز في المواجهتين سيلعبون نهائي البطولة .

وفازت المملكة السعودية بإستضافة بطولة كأس السوبر الاسباني علي القطر التي كانت مرشحة قوية لاستضافة البطولة في يناير القادم من عام ٢٠٢٠