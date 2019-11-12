- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني لن يقود اتلتيكو مدريد امام برشلونة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
سميوني
ذكرت صحيفة "سبورت " الاسبانية ان الارجنتيني ديجو سميوني مدرب فريق اتلتيكو مدريد لن يكون متواجد علي مقاعد البدلاء امام برشلونة في السوبر الاسباني بالسعودية .
واضافت الصحيفة ان "ديجو سميوني" معاقب بسبب دفعه لحكم اللقاء في مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد في نهائي كأس السوبر ٢٠١٤ .
وجاءت قرعة بطولة السوبر الاسباني بمواجهة حامل اللقب برشلونة والاكثر تتويجا بالبطولة ضد اتلتيكو مدريد في نصف النهائي ، وريال مدريد ضد فالنسيا ، والفائز في المواجهتين سيلعبون نهائي البطولة .
وفازت المملكة السعودية بإستضافة بطولة كأس السوبر الاسباني علي القطر التي كانت مرشحة قوية لاستضافة البطولة في يناير القادم من عام ٢٠٢٠
كانت هذه تفاصيل خبر سيميوني لن يقود اتلتيكو مدريد امام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.