شكرا لقرائتكم خبر عن فكري صالح في حوار قوي لـ "الخليج 365" : محمد صبحي حارس مبشر وهذه رسالتي لعواد والشناوي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

فكري صالح

كامل أبو علي ظلم أحمد الشناوي

يعد فكري صالح واحد من عمالة التدريب في مجال حراسة المرمى في مصر نظرا لما قدمه شيخ مدربي حراس المرمى من حراس مميزة على مدار تاريخه التدريبي مع منتخبات مصر بأعمارها المختلفة والعديد من الأندية داخل مصر وخارجها، وكان أبرزهم على الإطلاق عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر الوطني.

تحدثت الخليج 365 مع الجينرال فكري صالح عن مستوى حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والعديد من الأمور الهامة بمستقبل حراسة المرمى في مصر وإليكم نص الحوار :_

في البداية كيف رأيت مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام مالي وغانا في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة؟

بدايات البطولات دائما ما تحمل قدر كبير من الصعوبة لذا فالثلاث نقاط هي الأهم في انطلاقة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ولكن بالطبع لدي تحفظات كثيرة على الأداء أمام مالي وذلك بسبب خروج المنتخب الكبير من كأس الأمم الإفريقية الماضية على يد منتخب جنوب إفريقيا من دور ال16، فالخروج ما زال يؤثر على بعض لاعبي المنتخب الأوليمبي من الناحية النفسية و لكن تحسن الأداء أمام غانا وتحلى اللاعبون بروح عالية وأتوقع تحسن الأداء أكثر مع المباريات القادمة وخاصة أن البطولة تقام على أرضنا ووسط حضور الجماهير.

ما تعليقك على أداء محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأولمبي خلال مباراتي مالي وغانا ؟

بداية محمد صبحي في البطولة كانت جيدة حيث كان موفقا في الكرات التي حملت طابع الخطورة علي مرماه نظرا لتمركزه الجيد ، وتصدياته الرائعة أثناء المباراة، لذا أري أن صبحي حارس مبشر للمنتخب المصري في المستقبل.

هل رأيت عمر رضوان ومحمد صبحي وعمر صلاح الأنسب لتمثيل المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام ؟

الاختيارات بين الحراس المتميزين صعبة نظرا لتعدد المواهب الصاعدة ولكن الجهاز الفني أدري الناس بجاهزية ومستوي كل حارس كما أري أن اختيار محمد صبحي علي وجه الخصوص كان موفقا فالحارس الشاب تعرض لمواقف اثبت فيها جدارته وآخرها عندما حل بديلا في مباراة الزمالك الأخيرة، و أتمني التوفيق للحراس الثلاث في البطولة.

كيف ترى مستقبل حراسة المرمى علي مستوي المنتخب الأول والأولمبي ؟

أريد أن أبعث رسالة إطمئنان للجماهير المصرية بخصوص مستقبل حراسة المرمى في مصر فالمنتخبين الأول والأولمبي يمتلكها قاعدة من الحراس المتميزين أبرزهم محمد الشناوي حارس الأهلي ، محمد عواد حارس الزمالك ، محمد بسام ، و محمود جنش بالإضافة إلى حراس المنتخب الأولمبي،لذا أريد أن أوكد أن المنتخب الوطني لا يمتلك أية أزمات في حراسة مرماه مستقبلاً.

من وجهة نظركم ..لماذا لا نري حراسنا يحترفون في الدوريات الأوروبية ؟

المشكلة ترجع إلي عدم تنشأة الحارس منذ الصغر علي مفهوم الاحتراف الخارجي، كما أن الحراس في مصر يتفقدون عوامل كثيرة لابد من توافرها لتحقيق حلم الاحتراف مثل عامل اللغة وثقافة الاحتراف وهذا ما أعمل على زرعه في الأجيال الجديدة من خلال عملي في أكاديمية سبورت ستار أكاديمي.

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كيف رأيت الأخبار المتداولة حول رغبة مانشستر يونايتد في ضم محمد الشناوي حارس الأهلي وهل تراه صالحاً للعب في الدوري الإنجليزي؟

محمد الشناوي لاعب مميز ومن نوعين الاعبين المؤهلين لخوض تجربة الاحتراف ولكن أرى أن هناك صعوبة فى احتراف في الدوري الإنجليزي لعدم وجود أزرع تسويقية للمواهب المصرية في حراسة المرمى ولكن الشناوي بالطبع يمتلك الإمكانات التي تؤهله للدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي.

كيف ترى أداء الحارس أحمد الشناوي مع بيراميدز في البطولة الإفريقية والدوري المصري؟

أحمد الشناوي من الحراس الموهوبين وأخرى أنه يقدم مستوى مميز مع فريقه بيراميدز ، وأتذكر جيدا أن الاعب كان يمتلك ثلاثة عروض من أوروبا أثناء إشرافي علي تدريبه في أولمبياد لندن ولكن كامل أبو علي رئيس المصرى وقتها رفض هذه العروض ولكن بالطبع أحمد الشناوي حارس كبير ومميز.

من وجهة نظركم ..من هوا الحارس الأول في مصر ؟

بالطبع محمد الشناوي هوا الحارس الأول في مصر وشارك في كأس العالم بروسيا وحصل علي أفضل لاعب في مباراة الأوروجواي ويليه محمد عواد حارس الزمالك شريطة أن يتمسك بفرصة المشاركة مع الزمالك فمشاركة الحارس المستمرة في المباريات هي المعيار الأهم في تقييم مستوى الاعب .

هل أنت مع فكرة التغيير في مركز حراسة المرمى في حال تواجد أكثر من حارس مميز في فريق واحد مثل الزمالك ؟

الموضوع يعود إلى شخصية الاعب داخل الملعب فكلما كانت شخصية الحارس قوية كلما قلت فرص تغييره في المباريات إلا في حالة الإصابة والدليل الفترة الطويلة التي قضاها عصام الحضري في حراسة مرمى منتخب مصر رغم وجود بدلاء متميزين.

ما هي رسالتك للحارسين محمد الشناوي ومحمد عواد ؟

أمامكم فرصة ذهبية للاحتراف خارج مصر ويجب أن تضعوا عوامل التحدي والتصميم والإرادة نصب أعينكم وتذكروا ما فعله عصام الحضري ومشاركته داخل المستطيل الأخضر حتي سن 46 عام ، يجب أن تبذلوا قصارى جهدكم حتي يكون كل حارس منكم هوا الأول لمنتخب مصر .

هل ترى أن عامل الطول بالنسبة للحارس يضيف له ميزة في مركز حراسة المرمى ؟

هناك حراس مرمي يمتلكون قامات قصيرة ولكنهم يقفزون أعلي من حراس مرمي طوال القامة والدليل على ذلك الحارس الراحل ثابت البطل فهوا كان قصير القامة ومع ذلك كان حارسا مميزا وكذلك نادر السيد حارس الزمالك السابق ولكن ما يفرق حارس عن غيره هوا البنيان الجسدي.

أخيرا حدثنا عن كواليس مشروعكم الجديد لإعداد 100 حارس مرمي للاحتراف؟

هوا نفس المشروع الذي أعددته في دولة الأردن مع الراحل العظيم محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حيث حاولت تنفيذه عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم ولكن محاولاتي معهم لم تصل لنتيجة مثمرة ، إلى أن جاء أحد رجال الأعمال وطلب مني تنفيذ مشروعي وعلى الفور وافقته وبدئنا بإعداد مشروع مملكة العمالقة علي مستوي الجمهورية ، حيث يوجد حتى الآن خمسة فروع فى أماكن "طلعت حرب ، نادى الطيران، المقطم ، السادس من أكتوبر ومنطقة السيوف بالإسكندرية" وجارى العمل على إنشاء أفرع في محافظات الدقهلية ، سوهاج وأسوان .