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شكرا لقرائتكم خبر عن "صلاح" يشارك متابعيه فرحة الصدارة والانتصار على السيتي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
صلاح
نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بقيادة فريقه لتحقيق فوز ثمين، على حساب غريمه مانشستر سيتي، حيث مباراة الجولة الثانية عشر من البريميرليج.
ونشر نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تويتر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لقطات له من ليلة الانتصار على وتعزيز صدارة البريميرليج، بحيث أن اللاعب صتحب السابعة والعشرين عاما، قد عاد مؤخرا للتهديف من جديد بعد صيام دام لقرابة الشهر عن هز شباك منافسيه.
جدير بالذكر أن صلاح، في طريقه للعودة لمصر، من أجل المشاركة مع المنتخب الوطني خلال تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ أمام كينيا وجزر القمر.
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