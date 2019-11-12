شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب المصري والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 وصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى مقر إقامة منتخب مصر الأول في الإسكندرية تمهيداً للإتحاق بمعسكر الفراعنة الذي يستعد لمواجهتي كينا وجزر القمر يوم 14و18 نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

محمد صلاح يستعد للمشاركة الأولي تحت قيادة حسام البدري وتشهد مواجهة مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 مشاركة النجم محمد صلاح الأولى تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر والذي تولى المهمة خلفا للمقال خافيير أجيري. Advertisements إصابة حمدي فتحي وفي سياق متصل تعرض حمدي فتحي نجم خط وسط منتخب مصر الأول لالتواء في الركبة خلال تدريبات الفراعنة نتج عنه اصابته بقطع في غضروف الركبة وخروجه من المعسكر. منتخب مصر يفوز في ودتين في ولاية البدري وكان المنتخب المصري قد استعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر تحت قيادة مديره الفني حسام البدري بتحقيق انتصارين وديين على حساب كل من بوتسوانا وليبيريا بنتيجة هدف نظيف أحرز كلاهما المصاب حمدي فتحي .

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