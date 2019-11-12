الامارات | مدرب يطلب «الرأفة» من لاعبي ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يطلب «الرأفة» من لاعبي ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «أس» الإسبانية اليوم عن تفاصيل الطلب الذي تقدم به مدرب فريق إيبار الإسباني، خوسيه لويس ميندليبار، للاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين السبت الماضي، والتي شهدت فوز الملكي بـ4-0 على ملعب إيبار. وذكرت «أس» أن ميندليبار اقترب من فاسكيز حين كان الأخير على خط التماس وقبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، وقال له أن «يرأفوا» قليلا بحال إيبار ولا يشدو على فريقه أكثر، مخافة أن تنتهي المباراة بنتيجة ثقيلة، خاصة وأن النتيجة وقت حديثه كانت 3-0. وقالت الصحيفة إنه يبدو أن الرسالة قد وصلت إلى لاعبي ريال مدريد، حيث إنهم أضافوا هدفا واحدا بعد هذه الواقعة ولمدة 55 دقيقة ما بين الدقائق العشر الاخيرة في الشوط الأول، والشوط الثاني كاملا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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