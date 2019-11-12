شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين رحلوا عن عالمنا في ريعان شبابهم: علاء علي آخرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دوّن علاء علي، نجم الزمالك وبتروجت وعدد من أندية الدوري المصري الممتاز، فصلًا جديدًا في كتاب رحيل نجوم الكرة المصرية في ريعان شبابهم، حيث فارق ابن الـ 31 عامًا الحياة، ظهر أمس الاثنين، بعد صراع قصير المدى مع مرض السرطان.

وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية فارق الحياة العديد من نجوم اللعبة في سن صغير، وكان رحيلهم بمثابة النار التي كوت قلوب عشاقهم وجماهير المستديرة في مصر بشكل عام.

محمد عمر الأكو

في نوفمبر من عام 1998 رحل عن عالمنا محمد عمر الأكو، نجم دفاع المصري البورسعيدي، عن عمر يناهز 29 عامًا إثر حادث سيارة أليم على طريق دمياط بورسعيد في فاجعة أصابت عشاق النادي البورسعيدي.

محمد عبدالوهاب

وتلقت جماهير الكرة المصرية صدمة من العيار الثقيل في أغسطس من عام 2006 بإذاعة نبأ وفاة محمد عبدالوهاب خلال تدريبات فريق النادي الأهلي إثر أزمة قلبية فارق على إثرها الحياة وهو في الثالة والعشرين من عمره.

محمد فاروق «بنزيمة»

ورحل محمد فاروق «بنزيمة»، مهاجم الاتحاد السكندري السابق، في يونيو من عام 2018 عن عمر يناهز 32 عامًا، إثر أزمة قلبية داهمته خلال خوض مباراة بالمنيا مع أصدقائه.

يوسف محي

وشهد ديسمبر2014 على حادث سيارة مأسوي يؤدي إلى وفاة يوسف محيي، لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري، ليفارق اللاعب الحياة وهو في سن الحادية والعشرين.

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أحمد وحيد

أحد نجوم فريق نادي الترسانة ومنتخب مصر للشباب المتوج بلقب أمم أفريقيا 2003 فارق الحياة إثر حادث سيارة أليم في سبتمبر من عام 2006.

أيمن رمضان

حادث سيارة جديد يفارق أحد نجوم الكرة المصرية الحياة على إثره، وهو أيمن رمضان، نجم الإسماعيلي وأحد نجوم خط دفاع منتخب مصر للشباب مطلع الألفية الحالية، حيث فارق الحياة بعد اعتزاله اللعبة وبالتحديد في أغسطس من عام 2013 عن عمر يناهز 36 عامًا.

أحمد إكرامي

واستيقظت جماهير الكرة المصرية على صدمة بتلقي خبر وفاة أحمد إكرامي، نجم حراسة الأهلي والترسانة ومنتخب مصر للشباب، في فبراير من عام 2006 عن عمر يناهز 26 عامًا.

محمد حازم

وتلقت جماهير نادي الاسماعيلي صدمة كبرى ونبأ مفزع بوفاة نجم وهداف الدراويش محمد حازم في نوفمبر من عام 1986، عن عمر يناهز 26 عامًا، فور عودته من لقاء فريقه أمام غزل المحلة في حادث سيارة.

عبدالله سامي

وتُوفى عبدالله سامي، لاعب وسط الاتحاد السكندري والجونة، غرقًا بمعدية مدينة الصف في أغسطس من العام الجاري، عن عمر يناهز 31 عامًا.

رضا الإسمعلاوي

ورحل أسطورة نادي الإسماعيلي محمد مرسي حسين الشهير بـ«رضا» في سبتمبر من عام 1965، عن عمر يناهز 26 عامًا، اثر حادث سيارة أليم على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.