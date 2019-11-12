شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: لم نحقق هدفنا بعد.. ولاعب واحد يغيب عن مباراة الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الفريق لم يحقق بعد هدفه في التأهل إلى أوليمبياد طوكيو، موضحًا أن الفراعنة أغلقوا صفحة مباراة غانا ليضعوا كامل تركيزهم على مواجهة الكاميرون.

وأغلق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي صفحة لقاء غانا التي حسمها لصالحه 3-2، وأصبح التركيز على مواجهة الكاميرون.

وقال «غريب» إن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة غانا والتركيز الآن علي مواجهة الكاميرون من أجل صدارة المجموعة واستمرار اللعب باستاد القاهرة في مباراة قبل النهائي.

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وأضاف: «نحن تأهلنا فقط من المجموعة ولم نحقق هدفنا الرئيسي وهو التأهل لأولمبياد طوكيو، وبالتالي فإن الجميع في حالة تركيز كامل».

وتابع: «جميع اللاعبين بحالة طيبة، ولن يغيب عن لقاء الكاميرون سوي عمار حمدي للحصول علي الإنذار الثاني».

ويعقد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مؤتمرًا صحفيًا، في الثانية عشر والنصف من ظهر غد الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، للحديث عن مباراة الكاميرون، المقرر لها الخميس بالجولة الختامية للدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ومن المقرر أن يرافق شوقي غريب في المؤتمر أسامة جلال، مدافع المنتخب الأولمبي.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب استمرار برنامج معسكر المنتخب دون أي تعديل، حيث الإفطار في الحادية عشر صباحًا ثم مرحلة الاستشفاء لجميع اللاعبين والمران في الثامنه مساءً باستاد بتروسبورت.