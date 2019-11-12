عبدالعزيز الفيصل: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة نقطة تحول في إدارة العمل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، يمثل قرارًا مهمًّا ونقطة تحول في نظام إدارة العمل في الهيئة وتطوير كافة لوائحها الإدارية والمالية، وفق الأسس الحديثة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030".
ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف: "إن القطاع الرياضي بالمملكة العربية السعودية يحظى بدعم لا محدود من لدن القيادة الرشيدة، أثمر عن قفزات كبيرة في هذا القطاع الحيوي المهم، بتنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في الفترة الماضية، التي وجدت متابعة واهتمامًا كبيرين محليًّا ودوليًّا، كما أننا نسعد خلال الفترة القريبة المقبلة باستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم، لحضور العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، لنثبت للجميع قدرة وطننا الغالي على تنظيم أكبر وأهم الأحداث بسواعد أبنائه المخلصين من شباب وشابات مملكتنا الحبيبة".
وشدد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على عمل هيئة الرياضة للمضي قدمًا بتطوير القطاع الرياضي في المملكة، وتوفير كل ما يتطلع له شباب وشابات الوطن، للوصول برياضة المملكة عاليًا في كل المحافل الإقليمية والدولية.
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