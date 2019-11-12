شكرا لقرائتكم خبر عن «9» يُجبر حمدالله على الاعتزال الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

كشفت مصادر «الخليج 365»أن السبب الأساسي لإعلان المحترف المغربي في صفوف فريق النصر عبدالرزاق حمدالله اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على «انستقرام» بعد إعلان القائمة المختارة من البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي قبل أيام، وعدم ضمه في القائمة عقب إبلاغه من قبل المسؤولين في المنتخب المغربي برفض شرطه للانضمام مع أسود الأطلس المتضمن حصوله على قميص المنتخب الذي يحمل رقم 9 منذ وجود المدرب السابق للمنتخب المغربي (الفرنسي) رينارد، فيما رفض مدرب المنتخب المغربي الحالي الاستجابة لرغبته، وأعلن عدم ضمه للقائمة واستدعاء زميله لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني يوسف العربي في القائمة الذي تستعد لمواجهتي موريتانيا وبورندي في تصفيات أفريقيا.

يذكر بأن حمدالله البالغ من العمر 28 عاما، يعد من أبرز المحترفين في الدوري السعودي وهداف فريق النصر، وساهم برفقة زملائه في حصول فريقه على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بتسجيله العديد من الأهداف الحاسمة لفريقه العالمي كما يحلو لعشاقه تسميته.