شكرا لقرائتكم أسوان يبدأ معسكر مدينة نصر استعدادا لاستئناف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويتخلل المعسكر عدة مباريات ودية لتجهيز الفريق الأسواني لمواجهة المقاولون العرب في الجولة المؤجلة من عمر الجولة الرابعة في المسابقة المحلية، حيث يواجه أسوان فريق مصر المقاصة يوم 14 نوفمبر، الجونة يوم 16، الزمالك يوم 17، ويختتم تماسيح النيل معسكر القاهرة بمواجهة إف سي مصر يوم 18 من نفس الشهر.
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