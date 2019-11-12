شكرا لقرائتكم أسوان يبدأ معسكر مدينة نصر استعدادا لاستئناف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ينطلق اليوم الثلاثاء، معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، والذي تستضيفه زهراء مدينة نصر استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام التي تعود من جديد بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.

ويتخلل المعسكر عدة مباريات ودية لتجهيز الفريق الأسواني لمواجهة المقاولون العرب في الجولة المؤجلة من عمر الجولة الرابعة في المسابقة المحلية، حيث يواجه أسوان فريق مصر المقاصة يوم 14 نوفمبر، الجونة يوم 16، الزمالك يوم 17، ويختتم تماسيح النيل معسكر القاهرة بمواجهة إف سي مصر يوم 18 من نفس الشهر.

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وأكد محمود سماكة إداري فريق أسوان، أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسواني في مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.