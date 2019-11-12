شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: رمضان ومصطفى أمل مصر في التأهل إلى طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أشار عبد الحميد إلى أن الثنائي يتألقا فى الدورى المصرى بقوة ، مشيرا إلى إنهم نجوم مصر القادمين .

قال عبد الحميد إن ضربة البداية فى أى بطولة لم تظهر مثل ما يتمنى الجمهور فى ظل عدم دخول اللاعبين فى الفورمة ولكن سرعان ما يتم تدارك الأمر و يظهر المستوى الحقيقى للاعبين فى المباريات المقبلة .

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وفاز منتخب مصر الاولمبي مساء أمس الأثنين على غانا بنتيجة 3 / 2 فى ثان جولات البطولة ليضمن التأهل على نصف النهائى بعدما فاز على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ، في مواجهة افتتاح البطولة الجمعة .

يدرس شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إجراء بعض التعديلات فى مباراة الكاميرون المقبلة فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأمم افريقيا، عقب تحديد الحالة البدنية لكل لاعب بالفريق ممن شاركوا فى مباراتي مالي و غانا خوفا من تعرضهم للإجهاد أو الإصابات الطويلة التى قد تبعدهم عن البطولة .