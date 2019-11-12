شكرا لقرائتكم كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة .. ماذا قال القناص الجديد لمتعب بعد هدف غانا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أحمد ياسر ريان مهاجم المنتخب الأولمبى فى مداعبة مع عماد متعب مهاجم الأهلي والمنتخب السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة كان عماد متعب أثنى على أداء أحمد ريان عقب مباراة المنتخب الأولمبى مع غانا والتي انتهت أمس بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، حيث سجل ريان الهدف الثالث لمصر. ورد ريان الشهير بـ"القناص الجديد" على إثناء عماد متعب قائلاً: "كابتني مش هرد غير بعد ما نوصل طوكيو ان شاء الله". Advertisements

موعد مباراة مصر والكاميرون ويلتقى منتخب مصر الاولمبي مع الكاميرون بعد غد الخميس فى الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر.

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