شكرا لقرائتكم مروان الشوربجي يتأهل لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفاز مروان على مواطنه المصري محمد أبو الغار المصنف الثامن عالمياً في مباراة دور الـ 16 بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 11-4. Advertisements ويترقب مروان الشوربجي الفائز من مواجهة شقيقه الأكبر محمد الشوربجي والهندي سوراف جوزال والتي تقام بعد قليل في دور الـ 16. يذكر أن بطولة العالم للسيدات كانت قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، حيث توجت البطلة المصرية نور الشربيني باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروان الشوربجي يتأهل لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.