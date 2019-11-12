ماذا قال محمد صلاح عن تجدد إصابته لجهاز المنتخب؟...

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جدة - عمرو شويل عقد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، اجتماعا مع الجهاز الفنى للمنتخب عقب وصوله إلى فندق الإقامة بالإسكندرية استعدادا لمباراة كينيا الخميس المقبل، فى افتتاح تصفيات أمم افريقيا 2021. وهنأ جهاز المنتخب محمد صلاح بالفوز على مانشستر سيتى مؤخرا فى الدورى الإنجليزى بثلاثية مقابل هدف، وهى المباراة التى شهدت تألق الفرعون المصرى وتسجيله الهدف الثانى. وتطرق الحديث بين محمد صلاح وجهاز المنتخب عن الإصابة التى يعانى منها والتى تجددت أمام مانشستر سيتى، وقال الفرعون لجهاز المنتخب إن الإصابة عبارة عن إلتهابات فى كاحل القدم وتحتاج إلى فترة من الراحة، ولكن ضغط المباريات يحرمه من الحصول على الراحة الكافية ما يتسبب فى تجدد الإصابة، موضحا أنه جاهز لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات الافريقية.

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