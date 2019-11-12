شكرا لقرائتكم شوقي غريب يعقد مؤتمرا صحفيا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يرافق شوقي غريب في المؤتمر أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي.
وأغلق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي صفحة لقاء غانا التي حسمها المنتخب لصالحه 3-2، وأصبح التركيز على مواجهة الكاميرون.
وقال المدير الفني للمنتخب الأولمبي:أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة غانا والتركيز الآن علي مواجهة الكاميرون من أجل صدارة المجموعه واستمرار اللعب باستاد القاهره في مباراة قبل النهائي
وأضاف :أننا تأهلنا فقط ولم نحقق هدفنا الرئيسي وهو التأهل لأولمبياد طوكيو وبالتالي فإن الجميع في حالة تركيز كامل.
وتابع: جميع اللاعبين بحالة طيبة، ولن يغيب عن لقاء الكاميرون سوي عمار حمدي للحصول علي الإنذار الثاني.
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