شكرا لقرائتكم شوقي غريب يعقد مؤتمرا صحفيا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عقد مؤتمر صحفى في الثانية عشر والنصف من ظهر غد الأربعاء، بـ استاد القاهرة الدولي، للحديث عن مباراة الكاميرون المقرر لها الخميس بالجولة الختامية للدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب استمرار برنامج معسكر المنتخب دون أي تعديل حيث الإفطار في الحاديه عشر صباحا ثم مرحلة الاستشفاء لجميع اللاعبين والمران في الثامنه مساءا باستاد بترو سبورت

ومن المقرر أن يرافق شوقي غريب في المؤتمر أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي. Advertisements

وأغلق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي صفحة لقاء غانا التي حسمها المنتخب لصالحه 3-2، وأصبح التركيز على مواجهة الكاميرون.

وقال المدير الفني للمنتخب الأولمبي:أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة غانا والتركيز الآن علي مواجهة الكاميرون من أجل صدارة المجموعه واستمرار اللعب باستاد القاهره في مباراة قبل النهائي

وأضاف :أننا تأهلنا فقط ولم نحقق هدفنا الرئيسي وهو التأهل لأولمبياد طوكيو وبالتالي فإن الجميع في حالة تركيز كامل.

وتابع: جميع اللاعبين بحالة طيبة، ولن يغيب عن لقاء الكاميرون سوي عمار حمدي للحصول علي الإنذار الثاني.