شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه الأميرية وديا الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
في الوقت نفسه يلتقي الفريق مع نظيره حرس الحدود يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي.
ويواصل الفريق استعداداته خلال فترة توقف الدوري حاليا استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الزمالك قد خسر أمام وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت أمس الأثنين فى اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل و إسلام جابر ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عنتر ومحمد حسن وكريم بامبو ومحمد اوناجم ويوسف اوباما واشرف بن شرقى و عمر السعيد.
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