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شكرا لقرائتكم زاهد سالم يتأهل لربع نهائي بطولة العالم الفردية للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز زاهد سالم على منافسه الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة دور الـ 16 التي استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-9, 11-7, 11-9.
ولحق زاهد سالم بالمصري طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً والذي تأهل إلى ربع نهائي البطولة أمس بعد الفوز على القطري عبد الله التميمي، ويترقب سالم مواجهة الفائز من مباراة الألمانب بول كول وعمر مسعد التي تقام بعد قليل.
يذكر أن بطولة العالم للسيدات كانت قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، حيث توجت البطلة المصرية نور الشربيني باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.
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