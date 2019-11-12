شكرا لقرائتكم إصابة حمدي فتحي طبق الأصل من كريم نيدفيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الطبي بالأهلي إصابة حمدي فتحي نجم وسط الفريق ومنتخبنا الوطني، بعد تأكد إصابته بقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته في مران الفراعنة والذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية أمس الاثنين.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن إصابة حمدي فتحي تعد صورة طبق الأصل من إصابة زميله كريم نيدفيد، كاشفاً أن الأمر منقسم لشقين أما أن يكون اللاعب محتاج جراحة "خياطه" وفي وقتها ستكون هي بالضبط إصابة كريم نيدفيد وسيحتاج اللاعب في وقتها لمدة علاج لن تقل عن 4 أشهر، أو يكون اللاعب يحتاج لقص الجزء الزائد في الغضروف وسيحتاج اللاعب في وقتها لشهرين فقط للتعافي.

وجاءت إصابة حمدي فتحي خلال تقسيمة المنتخب، فخلال وقوف اللاعب في مكانه المعتاد تحركت قدمه بشكل خاطئ ليسقط أرضاً وظل يصرخ، حتى تجمع اللاعبين حوله، وتوجه الجهاز الطبي له وتم نقله للمستشفي واجراء اشعة له أثبتت معاناته من قطع في غضروف الركبة.

من جانبهم أرسل مسئولو الأهلي نتائج إشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدي فتحي لأطباء المان للتأكد من تشخيص اصابته ووضع الطريقة المٌثلى لعلاجه خلال الفترة المقبلة.