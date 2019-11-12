شكرا لقرائتكم اف سي مصر يواجه أسوان وديا استعدادا لاستئناف الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما يخوض فريق اف سي مصر وديتين اليوم وغدا امام كل من الجونة والإنتاج الحربي علي التوالي، فيما يختتم الفريق مبارياته الودية امام فريق حدائق أكتوبر حد فرق القسم الثالث قبل استئناف الدوري.
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