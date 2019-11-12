شكرا لقرائتكم اف سي مصر يواجه أسوان وديا استعدادا لاستئناف الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق اف سي مصر مباراة ودية يوم الاثنين المقبل امام فريق أسوان في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف بسبب انشغال المنتخب الأولمبي بالمشاركة في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عاما ، والمنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2020.

كما يخوض فريق اف سي مصر وديتين اليوم وغدا امام كل من الجونة والإنتاج الحربي علي التوالي، فيما يختتم الفريق مبارياته الودية امام فريق حدائق أكتوبر حد فرق القسم الثالث قبل استئناف الدوري.