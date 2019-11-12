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وزير الرياضة يكشف كواليس صعود محمد على جبل موسى بسانت كاترين...

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جدة - عمرو شويل  

وقال صبحى خلا حفل تكريم الطفل أن هناك جلسة جمعته بمطران جبل موسوعة يبلغ من العمر ٩٠ عاما ويصعد الجبل عدة مرات ، وطلب المطران  بضرورة تنظيم  مسابقة  للشباب لصعود الجبل.

 

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وأضاف صبحى أنه بالفعل تم دراسة الفكرة  خاصة وأن هناك  بطل موجود اسمه محمد احمد على  وتابعت رحلة صعوده ومعه المغامر  مازن حمزة وبالفعل نجحت رحلة صعوده لجبل موسى 

 

 

يذكر أن اشرف صبحى يكرم الطفل محمد احمد على ومعه المغامر مازن حمزة بعد صعود الجبل

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