شكرا لقرائتكم المدافع ليندلوف يفوز بجائزة أفضل لاعب سويدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فيكتور ليندلوف مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب سويدي، متفوقاً على المهاجم التاريخي زلاتان إبراهيموفيتش.

واختارت هيئة التحكيم الخاصة بالجائزة ليندلوف (25 عاماً) ليتوج بالكرة الذهبية السويدية ووصفته بأنه جزء محوري في الدفاع القوي للمنتخب السويدي ولاعب منتظم في التشكيلة الأساسية لناد عالمي.

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وأصبح ليندلوف ثاني لاعب منذ 1946 يفوز بهذه الجائزة لعامين متتاليين إذ كان الوحيد الذي حقق هذا هو زلاتان إبراهيموفيتش الذي أحرز الجائزة 11 مرة سابقة منها عشر مرات متتالية.

وتسلم ليندلوف الجائزة في قبرص إذ يجري المنتخب السويدي استعداداته للمباراة الصعبة والحاسمة مع نظيره الروماني يوم الجمعة المقبل في المجموعة السادسة بتصفيات كأس أوروبا القادمة.

كما وقع الاختيار على ليندلوف ليكون أفضل مدافع سويدي هذا العام فيما اختير إبراهيموفيتش نجم فريق لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي كأفضل مهاجم هذا العام وذلك للمرة الرابعة عشرة في سباق الجوائز السويدية.