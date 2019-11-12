شكرا لقرائتكم خلاف سترلينغ وغوميز يمتد إلى معسكر المنتخب الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ريو فرديناند مدافع إنجلترا السابق إن قرار غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب باستبعاد رحيم سترلينغ من التشكيلة بعد شجار مع زميله جو غوميز سيزيد الضغط على لاعب مانشستر سيتي ويعتقد أنه كان يمكن التعامل مع الأزمة بشكل أفضل.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي استبعاد سترلينغ من مواجهة الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم الخميس المقبل بعد "شجار" في منطقة خاصة باللاعبين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن سترلينغ جناح مانشستر سيتي دخل في مواجهة مع جوميز مدافع ليفربول بعد تجمع تشكيلة المنتخب الإنجليزي في مركز التدريب في بيرتون أون ترينت يوم الاثنين، بعد أقل من 24 ساعة على خسارة سيتي 3-1 أمام ليفربول.

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وكتب فرديناند في حسابه على "فيسبوك" : غاريث دون شك في أسوأ موقف في مسيرته كلاعب أو كمدرب. أشعر أنه كان يمكن ويجب التعامل مع الأمر بدعم اللاعب وليس بهذه الطريقة.

وذكرت الصحيفة أن :سترلينغ حاول الإمساك بغوميز من عنقه بعد وصوله إلى منطقة مخصصة للاعبين. وشهدت المواجهة التي أقيمت باستاد أنفيلد احتكاكا بين الاثنين بعد مشاركة غوميز كبديل قرب النهاية.

وقال فرديناند الذي خاض 81 مباراة دولية :أنا كمدرب أحاول وجود أكبر قدر من الانسجام في تشكيلتي، لكن دعونا نتحلى بالصراحة فمثل هذه الأمور ليست غير معتادة، في مرات سابقة كنت جزءا من أو كنت شاهدا على لكمات في الوجه وكسر ضلوع واعتداء على الأنف وركل الرأس وكأنها كرة القدم، السؤال الرئيسي هو لماذا لم يتم التعامل مع الأمر بشكل داخلي؟

وأصدر سترلينغ بيانا بعد استبعاده وقال إن المشاعر غلبته وأكد جاهزيته للمضي قدما وأشار إلى تسوية الأمور مع غوميز.