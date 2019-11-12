وليد أزارو ينتظم فى مران الأهلى.. وعاشور يواصل التأهيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مران فريقه الجماعى المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، فيما واصل حسام عاشور التأهيل بالجرى حول الملعب لليوم الثانى على التوالى، وخاض بعدها تدريبات داخل صالة الجيم.

واستقر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة يوميا فى الرابعة عصرا خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، التى بدأت أمس بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام. وحدد الجهاز الفنى بشكل مبدئى الأسبوع المقبل موعدا لخوض تجربة ودية، على أن يتحدد طرفها فى وقت لاحق، وكان الأهلى قد بدأ أمس الاثنين المرحلة الثانية من الإعداد تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، تحضيرا لمرحلة ما بعد فترة التوقف التى يخوض خلالها الأهلى مواجهات الدورى العام ومباراة النجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الجارى فى تونس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

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