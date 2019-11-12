شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى يتأهل لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى مروان الشوربجى المصنف العاشر عالمياً إلى الدور ربع النهائى ببطولة العالم للاسكواش، المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وفاز مروان على مواطنه المصرى محمد أبو الغار المصنف الثامن عالمياً فى مباراة دور الـ 16 بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 11-8, 11-4.

ويترقب مروان الشوربجى الفائز من مواجهة شقيقه الأكبر محمد الشوربجى والهندى سوراف جوزال، التى تقام بعد قليل فى دور الـ 16.

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يذكر أن بطولة العالم للسيدات كانت قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، حيث توجت البطلة المصرية نور الشربينى باللقب للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها.