شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر للاتحاد بالسعودية ولقاء ودى أمام الوحدة استعدادا لمواجهة المحرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالسعودية، وتحديدا فى مدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى.

كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودى بين الفريق يوم الاثنين 18 نوفمبر فى إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى فى دور الـ16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020"، حيث حسم زعيم الثغر لقاء الذهاب بالإسكندرية بالفوز على فريق المحرق بهدفين دون رد.

ويؤدى الفريق العمرة خلال تواجده بالأراضى السعودية بمدينة مكة اليوم التالى للمباراة يوم 19 نوفمبر، على أن يُغادر الفريق متجهاً إلى مملكة البحرين يوم 21 نوفمبر، ويُقيم معسكراً حتى موعد المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر والعودة إلى مدينة الإسكندرية اليوم التالى 27 نوفمبر استعداداً لمواجهة النادى الإسماعيلى المقرر إقامتها يوم 30 نوفمبر الجارى.