شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان لعماد متعب: "مش هرد عليك يا كابتنى غير بعد ما نوصل طوكيو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أحمد ياسر ريان مهاجم المنتخب الأولمبى، على عماد متعب مهاجم الأهلى والمنتخب السابق، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر.

وكان عماد متعب قد أثنى على أداء أحمد ريان عقب مباراة المنتخب الأولمبى مع غانا، والتى انتهت أمس بفوز المنتخب الوطنى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية للشباب، حيث سجل ريان الهدف الثالث لمصر.

وعلق ريان على إثناء عماد متعب قائلاً: "يا كابتنى مش هرد غير بعد ما نوصل طوكيو إن شاء الله".