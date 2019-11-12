شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير وحياة خطاب فى حفل تكريم وزارة الرياضة لأول طفل يصعد قمة جبل موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -



وزير الرياضة كما حضرت حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية تكريم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المغامر مازن حمزة والطفل محمد أحمد على أول طفل مصرى من ذوى الهمم (متلازمة داون) يصعد قمة جبل موسى بسانت كاترين، أعلى قمة فى مصر.



وزير الرياضة

كما سلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، المنح المالية المقدمة من confejes "برنامج تعزيز ريادة الأعمال للدول الناطقة بالفرنسية"، التى تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه لـ18 شابا وفتاة من محافظات "الوادى الجديد، أسوان، القاهرة، الفيوم، الجيزة، الدقهلية، بني سويف، الإسماعيلية، مطروح، سوهاج “بحضور الأستاذة منال يوسف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والسفير إبراهيم الخولى منسق المنظمة بوزارة الخارجية.



اشرف صبحى وتعرف صبحى خلال لقاءه بالفائزين على أفكار مشروعاتهم المقدمة وما تم إنجازه فعليا وأكد لهم دعم الوزارة المستمر للشباب ومتابعة مشروعاتهم ومحاولة حل أي معوقات قد تطرأ عليهم خلال فترة التنفيذ، كما استمع الى مقترحاتهم حول أفكار يمكن تنفيذها داخل مراكز الشباب لنقل خبراتهم إلى الشباب وتدريبهم لفتح مجالات عمل جديدة بمختلف المحافظات.



تسليم المنح المالية كما أكد أن وزارة الشباب والرياضة تسعى جاهدة لفتح آفاق عدة أمام الشباب للاستفادة من طاقاتهم فى إقامة المشروعات الصغيرة من جهات دولية مانحة، وأعرب عن سعادته البالغة لمشاركة الفتيات في تلك المشروعات، مشيرا ًالي الدور الإيجابي الذي تلعبه المرأة في المجتمع وطالب الشباب الفائزين أن يشجعوا شباب مصر كافة، كى يحذوا حذوهم من أجل إيجاد فرص عمل لهم ولغيرهم من الشباب المصري، مؤكداً أن هذا البرنامج يأتى فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب وتمكينهم لإقامة مشروعات صغيرة.



وزير الرياضة يسلم المنح Advertisements

وأشار السفير إبراهيم الخولى إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعد من أكثر الوزارات نشاطا ًفي التعامل مع منظمة confejes ويشيد بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية فيما تقدمه الشباب والرياضة من مؤتمرات تنقل خبرات تمثل مصر بالخارج بصورة مشرفة. جدير بالذكر أن المنحة المالية مقدمة من منظمة confejes لا ترد و تتراوح بين 55 إلى 87 ألف جنيه حسب حجم المشروع وتكاليفه، وتنوعت المشروعات الفائزة أكثر من مجال بين "خياطة مفروشات، طباعة جرافيك، تسمين مواشي، تجارة هواتف محمولة، مبردات مياه، تصنيع أكياس بلاستيكية، تصنيع مستلزمات معدنية دقيقة.

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بتسليم المنح المالية المقدمة من confejes "برنامج تعزيز ريادة الأعمال للدول الناطقة بالفرنسية " والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيها لعدد ١٨شاب وفتاة من محافظات "الوادي الجديد، أسوان، القاهرة، الفيوم، الجيزة، الدقهلية، بني سويف، الإسماعيلية، مطروح، سوهاج “بحضور الأستاذة منال يوسف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والسفير ابراهيم الخولي منسق المنظمة بوزارة الخارجية .

وتعرف صبحي خلال لقاءه بالفائزين على أفكار مشروعاتهم المقدمة وما تم إنجازه فعليا وأكد لهم دعم الوزارة المستمر للشباب ومتابعة مشروعاتهم ومحاولة حل أي معوقات قد تطرأ عليهم خلال فترة التنفيذ، كما استمع الى مقترحاتهم حول أفكار يمكن تنفيذها داخل مراكز الشباب لنقل خبراتهم الى الشباب وتدريبهم لفتح مجالات عمل جديدة بمختلف المحافظات.

كما أكد أن وزارة الشباب والرياضة تسعي جاهدة لفتح آفاق عدة أمام الشباب للاستفادة من طاقاتهم في إقامة المشروعات الصغيرة من جهات دولية مانحة، وأعرب عن سعادته البالغة لمشاركة الفتيات في تلك المشروعات، مشيرا ًالي الدور الإيجابي الذي تلعبه المرأة في المجتمع وطالب الشباب الفائزين أن يشجعوا شباب مصر كافة كي يحذوا حذوهم من أجل إيجاد فرص عمل لهم ولغيرهم من الشباب المصري، مؤكداً أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعى وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب وتمكينهم لإقامة مشروعات صغيرة.

وأشار السفير ابراهيم الخولي أن وزارة الشباب والرياضة تعد من أكثر الوزارات نشاطا ًفي التعامل مع منظمة confejes ويشيد بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية فيما تقدمه الشباب والرياضة من مؤتمرات تنقل خبرات تمثل مصر بالخارج بصورة مشرفة.

جدير بالذكر أن المنحة المالية مقدمة من منظمة confejes لا ترد و تتراوح بين ٨٧:٥٥ الف جنيه حسب حجم المشروع وتكاليفه، وتنوعت المشروعات الفائزة أكثر من مجال بين "خياطة مفروشات، طباعة جرافيك، تسمين مواشي، تجارة هواتف محمولة، مبردات مياه، تصنيع أكياس بلاستيكية، تصنيع مستلزمات معدنية دقيقة