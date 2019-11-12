شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا قال محمد صلاح عن تجدد إصابته لجهاز المنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وهنأ جهاز المنتخب محمد صلاح بالفوز على مانشستر سيتى مؤخرا فى الدورى الإنجليزى بثلاثية مقابل هدف، وهى المباراة التى شهدت تألق الفرعون المصرى وتسجيله الهدف الثانى.

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