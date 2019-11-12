سوبر كورة.. إصابة حمدى فتحى طبق الأصل كريم نيدفيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الطبى بالأهلى إصابة حمدى فتحى نجم وسط الفريق ومنتخبنا الوطنى، بعد تأكد إصابته بقطع فى غضروف الركبة، خلال مشاركته فى مران الفراعنة والذى أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية أمس الاثنين. وأرسل مسئولو الأهلى نتائج إشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدى فتحى لأطباء ألمان للتأكد من تشخيص اصابته ووضع الطريقة المثلى لعلاجه خلال الفترة المقبلة. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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