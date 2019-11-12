شكرا لقرائتكم خبر عن زاهد سالم يتأهل إلى ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واحدة من مفاجآت بطولة العالم الفردية للاسكواش المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، استطاع البطل المصرى زاهد سالم المصنف رقم 16 عالمياً أن يتأهل إلى ربع نهائى البطولة بعد التغلب على المصنف التاسع عالمياً.

وفاز زاهد سالم على منافسه الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة دور الـ 16 التي استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-9, 11-7, 11-9.

ولحق زاهد سالم بالمصري طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً والذي تأهل إلى ربع نهائي البطولة أمس بعد الفوز على القطري عبد الله التميمي، ويترقب سالم مواجهة الفائز من مباراة الألمانب بول كول وعمر مسعد التي تقام بعد قليل.

يذكر أن بطولة العالم للسيدات كانت قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، حيث توجت البطلة المصرية نور الشربيني باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.

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زاهد سالم

زاهد من المباراة