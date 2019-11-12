شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يواصل احتفالاته بتأهل الفراعنة لنصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل رمضان صبحى صانع ألعاب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأولمبى، احتفالاته بتأهل الفراعنة إلى الدور نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى.

ونشر رمضان صبحى صورا عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام من مباراة مصر وغانا التى أقيمت أمس فى إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، والتى فاز بها المنتخب الوطنى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستطاعت مصر أن تنتزع تأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائى إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على غانا، وسجل الثلاثية المصرية، مصطفى محمد، رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان.



رمضان صبحى



رمضان صبحي