شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: المنتخب الأولمبى صالح المصريين بالصعود لنصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف صبحى خلال حفل تكريم محمد أحمد على الطفل الذى صعد جبل موسى أن المنتخب الأولمبى صالح المصريين بالفوز والصعود لقبل نهائى المنافسات لتعويض خسارة الفراعنة الكبار فى أمم أفريقيا الماضية، حيث تغلب الشباب على منتخبات قوية وهى مالى وغانا فى أول جولتان بالبطولة.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الأداء الذى ظهر به اللاعبون وكذلك الروح التى جمعت اللاعبين على قلب رجل واحد داخل الملعب تكفينا.

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وأشاد صبحى بافتتاح البطولة وتنظيمها مما يعكس بصمة القيادة السياسية، وأن مصر قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية تحت شعار "مصر تستطيع".