شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها وقوع بيراميدز والمصرى فى مجموعة واحدة، وبالتحديد فى المجموعة الأولى.

ونلقى الضوء على تفاصيل قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية فى التقرير التالى..

س : كيف تأهل المصرى البورسعيدى وبيراميدز لدور المجموعات بالكونفدرالية ؟

ج : جدد بيراميدز فوزه على ضيفه يانج أفريكانز التنزانى بفوزه بنتيجة 3 – 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الدفاع الجوى"، بعدما فاز عليه فى عقر داره 2-1 ذهاباً، وكذلك المصرى بفوزه على ضيفه كوت دور إف سى من السيشل 2-0، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-0 ذهاباً، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 "الثانى".

س : من الفرق التى تأهلت لدور الـ 16 بالكونفدرالية؟

ج : الفرق المشاركة فى دور المجموعات هى المصرى، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).

س: كيف جاءت مجموعات قرعة دور الـ 16 للكونفدرالية ؟

ج: جاءت فرق كل مجموعة بعد إجراء القرعة كالتالى

المجموعة الأولى: نواذيبو (موريتانيا) - بيراميدز (مصر) - إينوجو رينجرز (نيجيريا) - المصرى (مصر)

المجموعة الثانية: النصر (ليبيا) - بيدفيست (جنوب أفريقيا) - دجوليبا (مالى) - هورويا (غينيا)

المجموعة الثالثة: موتيما بيمبى (الكونغو الديموقراطية) - إيساى (بنين) - زاناكو (زامبيا) - نهضة بركان "المغرب"

المجموعة الرابعة: بارادو (الجزائر) - سان بيدرو (كوت ديفوار) - حسنية أكادير (المغرب) - انيمبا "نيجيريا"

س : ما مواعيد مباريات المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية؟

ج: حيث جاءت مواعيد مباريات المصرى على النحو التالي :

الجولة الأولى :

نواذيبو اف سي الموريتاني & المصري وتقام بموريتانيا في الأول من ديسمبر المقبل.

الجولة الثانية :

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المصري & اينوجو رينجرز النيجيري وتقام بمصر في الثامن من ديسمبر المقبل.

الجولة الثالثة :

المصري & بيراميدز وتقام بمصر في التاسع والعشرين من ديسمبر المقبل.

الجولة الرابعة :

بيراميدز & المصري وتقام بمصر في السادس عشر من فبراير عام 2020.

الجولة الخامسة :

المصري & نواذيبو اف سي الموريتاني وتقام بمصر في الثالث والعشرين من فبراير 2020.

الجولة السادسة :

اينوجو رينجرز النيجيري & المصري وتقام بنيجيريا في الثامن من مارس 2020.

س: ما مواعيد مباريات بيراميدز فى الكونفدرالية ؟

ج: جاءت مواعيد مباريات بيراميدز كالتالى :

رينجزر & بيراميدز فى نيجيريا.. 1 ديسمبر

بيراميدز & نواذيبو الموريتانى فى مصر ..8 ديسمبر

المصرى & بيراميدز..29 ديسمبر

بيراميدز & المصرى..16 فبراير

بيراميدز & رينجرز النيجيرى فى مصر .. 23 فبراير

نواذيبو& بيراميدز فى موريتانيا..8 مارس