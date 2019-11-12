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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، شوقى غريب يرفض إراحة رمضان صبحى أمام الكاميرون، اتحاد الكرة يعرض على حمدى فتحى السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الركبة .

شوقى غريب يرفض إراحة رمضان صبحى أمام الكاميرون

استقر الجهاز الفنى لـ منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، فى الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر حتى 22 نوفمبر.

تعرف على مجموعة بيراميدز والمصرى فى دور المجموعات بالكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع المصرى وبيراميدز فى مجموعة واحدة بجانب كل من رينجرز النيجيرى ونوازيبو الموريتانى.

البلدوزر ممنوع من الرحيل عن الزمالك.. اعرف التفاصيل

تشهد الفترة الحالية داخل أروقة الزمالك، مناقشات حول التراجع عن ضم حسام حسن مهاجم سموحة والمنتخب الوطنى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، بسبب المغالاة المادية، وفقا لرؤية مجلس الزمالك فى الصفقة .

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الأهلى يعلن موعد انتظام أجايى فى التدريبات

ينتظم النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، غدا الأربعاء، فى مران الفريق بعد عودته من نيجيريا، والانتهاء من تجديد جواز السفر الخاص به، وذلك وفقا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى.

اتحاد الكرة يعرض على حمدى فتحى السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الركبة

عرض مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، والمنتخب الوطنى على النادى الأهلى وحمدى فتحى لاعب الفريق الأحمر السفر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية هناك، وإجراء جراحة غضروف الركبة بعد تعرضه للإصابة فى مران المنتخب مساء الاثنين الماضى.

استقالة محمد عودة من تدريب بتروجت بعد الهزيمة أمام النصر

تقدم محمد عودة المدير الفنى لبتروجت باستقالته من تدريب الفريق بعد الهزيمة التى منى بها فريقه بهدفين مقابل لاشىء أمام النصر فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

ناصر ماهر يرفض الرحيل عن معسكر المنتخب الأولمبى ويخضع لبرنامج علاجى

فضل ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبى، الاستمرار فى معسكر المنتخب و عدم المغادرة رغم إصابته بتهتك فى أربطة الكتف وتأكد عدم مشاركته فى المباريات المقبلة بالبطولة.