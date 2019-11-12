تريزيجيه يتحدث عن.. "عقلية" الأهلي.. دور المحمدي ودورات اللغة الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي عن أفضل لحظاته مع الفريق، إلى جانب دور مواطنه أحمد المحمدي في التأقلم على البيئة الجديدة وعقلية الأهلي.

وخلال حواره مع الموقع الرسمي لأستون فيلا قال تريزيجيه: "أنا أحب جماهير آستون فيلا، إنه نادٍ كبير، ومشجعوه رائعون، إنهم يدعموننا طوال المباراة إذا فزنا أو خسرنا أو تعادلنا، هم دائمًا معنا، آمل في إسعادهم من الآن وحتى نهاية الموسم".

وعن أسعد لحظاته: "الجميع يعتقد أنه هدفي الأول الذي سجلته في مرمى ليفربول ولكن من منظور شخصي نعم كان رائعًا ولكننا لم نفز في المباراة".

وأضاف: "أعتقد أن الفوز أهم بالنسبة للفريق، لهذا سأختار الفوز المتأخر في مباراتنا ضد برايتون، كنت سعيد حقًا، كنت أول شخص يحتفل، لقد كانت لحظة رائعة وكبير في تلك المرحلة من الموسم".

وتابع: "كان أفضل شعور هو أن الجماهير خرجت من الملعب سعيدة، هذه أفضل مشاعر في كرة القدم".

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وواصل: "كنت أتحدث إلى أحمد المحمدي خلال معسكرات المنتخب وقلت له أود الانضمام إلى آستون فيلا واللعب في الدوري الإنجليزي، اعتدت على متابعة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنت أتابع أستون فيلا".

وعن دور مواطنه أحمد المحمدي في تأقلمه مع الفريق قال: "نعم ساعدني كثيرًا، لقدقال لي افعل هذا.. افعل هذا، أخبرني بالأشياء الأساسية التي يجب عليّ فعلها في بيئة جديدة".

وبسؤاله هل حصل على دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية أجاب: "نعم، ولكن يمكنني التحدث بالإنجليزية ولكن ليس بشكل مثالي، لقدكنت في مصر طيلة سنوات عديدة ثم انتقلت إلى بلجيكا ومنها إلى تركيا، أنا الآن أفضل مما كنت عليه وقت انضمامي للفريق، بالتأكيد أتحسن".

وعن مثله الأعلى قال: "البرازيلي رونالدو، إنه لاعبي المفضل، لقد كان مهاجمًا رائعًا، عندما كنت صغيرًا اعتدت على مشاهدة جميع مقاطع الفيديو الخاصة به، لقد تعلمت منه الكثير".

وبسؤاله عن دور الأهلي فيما وصل إليه قال: "الأهلي ساعدني كثيرًا للوصول إلى ما أنا عليه، إنه فريق كبير في العالم العربي، لقد كنت فخورًا باللعب في صفوفه والفوز بالكثير من البطولات".

وأضاف: "لقد خلقوا لي عقلية عظيمة، وهي عقلية الفوز، لا يمكن أن تخسر، عليك مواصلة العمل الجاد وعدم الاستسلام".