محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
مازح الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي منافسه الكتالوني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة بريميرليج، وفاز الريدز بنتيجة 3-1.
وخلال تواجد ثنائي المدربي في مؤتمر مدربي فرق النخبة في أوروبا، سأل أحد الصحفيين كلوب: "هل تحدثت إلى (بيبي) بعد المباراة؟".
ورد كلوب قائلًا: "من هو بيبي؟ بيب تقصد بيب جوارديولا".
ثم نظر المدرب الألماني خلفه وعاد ليرد مازحًا: "بيب جوارديولا آتٍ".
جدير بالذكر أن ليفربول رفع رصيده إلى النقطة 34 عزز بها صدراته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي تراجع إلى المركز الرابع برصيد25 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عقب قمة ليفربول وسيتي..كلوب مازحًا: من هو بيب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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