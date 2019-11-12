بيان رسمي من الأهلي بشأن الاستاد الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قرر النادي الأهلي عدم التحدث في أي أمور تخص مشروع الاستاد الجديد من جميع الجوانب، ونشر، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا جاء فيه:

"قرر النادي الأهلي عدم التحدث في أية أمور تخص مشروع الاستاد الجديد من كافة الجوانب، بناءً على تعليمات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي لكل منظومة العمل؛ في تأكيد على أن مجلس الإدارة خطا خطوات عديدة في هذا المشروع منذ ثمانية أشهر؛ لتحقيق حلم الأهلاوية، وهذه الخطوات والتصور الذي جرى تجهيزه وفقًا للدراسات التي تمت بات مجلس الإدارة هو المنوط بالبت فيها، وفقًا لمصلحة الأهلي،، وعليه فإن أية أحاديث بخصوص هذا المشروع في الوقت الراهن لن تأتي بأية إضافة أو خطوات جديدة".

كان محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، سيمثل النادي الأحمر في مؤتمر "منتدى أعمال الملاعب STADIUM BUSINESS SUMMIT" في ملعب "ويمبلي" بإنجلترا لبحث مشروع بناء الاستاد.